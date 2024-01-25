توقف عمل تلفريك عجلون يومي الجمعة والسبت بسبب الظروف الجوية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، الخميس، توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون ليومي الجمعة والسبت المقبلين، بسبب الظروف الجوية السائدة.
وقالت المجموعة، في بيان، إن هذا التوقف المفاجئ جاء بسبب عدم الإمكانية لتشغيل تلفريك عجلون خلال فترة اليومين القادمين بسبب المنخفض الجوي الجديد وما يتخلله من شدة الرياح المتوقعة وحفاظا على سلامة الزوار.
ودعت المجموعة، جميع الزوار من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تواصلهم المسبق على الخط الساخن للتلفريك قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.
وبحسب أحدث البيانات، فإن الأردن يتأثر بمنخفض جوي جديد مصنف من الدرجة الثالثة مترافق مع كتلة هوائية باردة، ويكون الطقس بارد وغائم وماطر على فترات مع تشكل الضباب فوق الجبال.
MENAFN25012024000208011052ID1107767475
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.