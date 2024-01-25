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توقف عمل تلفريك عجلون يومي الجمعة والسبت بسبب الظروف الجوية

1/25/2024 6:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، الخميس، توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون ليومي الجمعة والسبت المقبلين، بسبب الظروف الجوية السائدة.
وقالت المجموعة، في بيان، إن هذا التوقف المفاجئ جاء بسبب عدم الإمكانية لتشغيل تلفريك عجلون خلال فترة اليومين القادمين بسبب المنخفض الجوي الجديد وما يتخلله من شدة الرياح المتوقعة وحفاظا على سلامة الزوار.
ودعت المجموعة، جميع الزوار من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تواصلهم المسبق على الخط الساخن للتلفريك قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.
وبحسب أحدث البيانات، فإن الأردن يتأثر بمنخفض جوي جديد مصنف من الدرجة الثالثة مترافق مع كتلة هوائية باردة، ويكون الطقس بارد وغائم وماطر على فترات مع تشكل الضباب فوق الجبال.




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