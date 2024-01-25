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الصليب الأحمر الدولي يحذّر من توقف القطاع الصحي جنوب غزة

1/25/2024 6:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذّر الصليب الأحمر الدولي من أن توقف العمل بمجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، سيؤدي إلى فقدان آلاف الأرواح التي يمكن إنقاذها.
كما أكد أن الفرق الطبية تعمل في ظروف خطيرة للغاية لإنقاذ المصابين، الذين تتزايد أعدادهم بسرعة في القطاع الذي يواجه العدوان الإسرائيلي.




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