استشهاد 20 وإصابة 150 آخرين بإطلاق نار على فلسطينيين ينتظرون المساعدات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 20 فلسطينيا وأصيب 150 آخرين في قصف إسرائيلي على فلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية بدوار الكويت شرق حي الزيتون في مدينة غزة.
وكانت أطلقت دبابات الاحتلال القذائف والرصاص المباشر على الفلسطينيين بعد أن حاصرت المنطقة، إذ أنها المنقطة الوحيدة التي تدخل منها المساعدات المحدودة جدا بالأصل.
من جهته، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، بأن قوات الدفاع المدني غير قادة على الوصول إلى المنطقة نتيجة حصار قوات الاحتلال لها.
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