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استشهاد 20 وإصابة 150 آخرين بإطلاق نار على فلسطينيين ينتظرون المساعدات

1/25/2024 6:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 20 فلسطينيا وأصيب 150 آخرين في قصف إسرائيلي على فلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية بدوار الكويت شرق حي الزيتون في مدينة غزة.
وكانت أطلقت دبابات الاحتلال القذائف والرصاص المباشر على الفلسطينيين بعد أن حاصرت المنطقة، إذ أنها المنقطة الوحيدة التي تدخل منها المساعدات المحدودة جدا بالأصل.
من جهته، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، بأن قوات الدفاع المدني غير قادة على الوصول إلى المنطقة نتيجة حصار قوات الاحتلال لها.




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