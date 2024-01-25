منتخبات ومواجهات ثمن نهائي كأس أمم آسيا

MENAFN - Amman Net) مع اقتراب إسدال الستار على دور المجموعات في كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، ضمن 14 منتخبا التأهل إلى دور الـ16، في حين خرجت أخرى خالية الوفاض.

ونجحت 3 منتخبات في العبور إلى ثمن النهائي بتحقيق العلامة الكاملة، وهي قطر متصدرة المجموعة الأولى، والعراق في المجموعة الثانية، وإيران في المجموعة الثالثة.

وضمنت سوريا وفلسطين تأهلهما لدور الـ16 للمرة الأولى في تاريخهما بعد حصد كل منهما 4 نقاط، ليلتحقا ببقية المنتخبات العربية المتأهلة، وهي:

السعودية

الأردن

العراق

الإمارات

في انتظار ما ستفسر عنه نتائج المجموعتين الخامسة والسادسة، حيث توجد البحرين وعمان على الترتيب.



المنتخبات المتأهلة مباشرة لدور الـ16

المجموعة الأولى: قطر (9 نقاط)، طاجيكستان (4 نقاط)

المجموعة الثانية: أستراليا (7 نقاط)، أوزباكستان (5 نقاط)، سوريا (4 نقاط).

المجموعة الثالثة: إيران (9 نقاط)، الإمارات (4 نقاط)، فلسطين (4 نقاط).

المجموعة الرابعة: العراق (9 نقاط)، اليابان (6 نقاط).

المجموعة الخامسة: الأردن (4 نقاط)، كوريا الجنوبية (4 نقاط).

المجموعة السادسة: السعودية (6 نقاط)، وتايلند (4 نقاط).

المنتخبات أصحاب المركز الثالث

ضمنت سوريا وفلسطين عبورهما لثمن النهائي كأفضل أصحاب مركز رابع، ويتبقى منتخبان سيتحددان الخميس مع نهاية مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة.

مواجهات ثمن النهائي المرتقبة:

الأحد 28 يناير/كانون الثاني

أستراليا x ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة

طاجيكستان x الإمارات

الاثنين 29 يناير/كانون الثاني

العراق x ثالث المجموعة الخامسة أو السادسة

قطر x ثالث المجموعة الخامسة أو الثالثة

الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني

أوزباكستان x ثاني المجموعة السادسة

أول المجموعة السادسة x ثاني المجموعة الخامسة

الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني



أول المجموعة الخامسة x اليابان

إيران x سوريا