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التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية تعاون مع المجلس النرويجي للاجئين

1/25/2024 6:10:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- وقع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، مع المديرة الإقليمية للمجلس النرويجي للاجئين في فلسطين آنا بوفيرزنيد، اتفاقية لتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن الاتفاقية تأتي لتنفيذ برنامج الحماية والأنشطة المختلفة التي ينفذها المجلس النرويجي في الضفة بما فيها القدس.

وأكد مجدلاني أهمية تنسيق الجهود بين الوزارة والمجلس منذ بداية العدوان على شعبنا باستخدام بيانات السجل الوطني الاجتماعي لتقديم المساعدات المادية إلى الأسر المتضررة، والتعاون في تبادل البيانات، وتدقيقها لضمان عدم الازدواجية في تقديم الخدمات، وتوسيع التغطية للأسر المتضررة.

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