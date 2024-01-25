التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية تعاون مع المجلس النرويجي للاجئين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- وقع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، مع المديرة الإقليمية للمجلس النرويجي للاجئين في فلسطين آنا بوفيرزنيد، اتفاقية لتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن الاتفاقية تأتي لتنفيذ برنامج الحماية والأنشطة المختلفة التي ينفذها المجلس النرويجي في الضفة بما فيها القدس.
وأكد مجدلاني أهمية تنسيق الجهود بين الوزارة والمجلس منذ بداية العدوان على شعبنا باستخدام بيانات السجل الوطني الاجتماعي لتقديم المساعدات المادية إلى الأسر المتضررة، والتعاون في تبادل البيانات، وتدقيقها لضمان عدم الازدواجية في تقديم الخدمات، وتوسيع التغطية للأسر المتضررة.
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