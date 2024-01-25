إعلام عبري: إسرائيل حددت موقع السنوار

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن فرضية بشأن موقع اختباء زعيم حماس السياسي في غزة، يحيى السنوار، استنادًا إلى تحليل معطيات وردت على لسان مصادر إسرائيلية، كشفتها هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي سي".

وقالت صحيفة "معاريف" الخميس، إن هناك دلائل على أن السنوار وقادة آخرين، كانوا في نفق عميق تحت الأرض في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، على مقربة من المواقع التي يُحتجز فيها الأسرى الإسرائيليون.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي كان قد عثر في أحد الأنفاق في خان يونس على غرف احتجاز، يُرجّح أن السنوار كان على مقربة منها برفقة قادة آخرين.

واستدلت الصحيفة على وجود السنوار على مقربة من الأسرى في خان يونس، بأن إحدى المحررات الإسرائيليات في الصفقة الوحيدة التي أُبرمت بين الطرفين، أكدت أنه "زارهم واطمأن عليهم".

وتعتقد المصادر التي تحدثت مع الإعلام الأمريكي، وكذلك صحيفة "معاريف" أن السنوار "في حركة دائمة من مكان إلى آخر، ويغيّر موقعه باستمرار"، دون أن تستبعد فرضية أنه قد غادر القطاع برمته عبر أنفاق حدودية مع سيناء، بشكل محتمل.

وكانت تقارير قد أوردت هذا الصباح، نقلًا عن مصادر إعلامية إسرائيلية، أن هناك تقديرات بشأن الموقع المحتمل الحالي لرئيس المكتب السياسي للحركة قطاع غزة.

وقالت إن الجيش الإسرائيلي اكتشف خلال الفترة الماضية داخل الأنفاق، أن السنوار كان في أنفاق أسفل مدينة خان يونس، ثم انتقل إلى رفح أو دير البلح مع الأسرى الإسرائيليين.