انسحاب دبلوماسيين من جلسة مجلس الأمن خلال كلمة سفير الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- انسحب العديد من السفراء من جلسة مجلس الأمن الدولي التي تركزت على شحنات المساعدات إلى غزة، وذلك بعد أن بدأ ممثل الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بإلقاء كلمته.

وفي كلمته، قال إردان أن "الدعوة إلى وقف إطلاق النار من شأنها أن تسمح لحماس بالاستمرار في السلطة"، مشددا على أن "هذه ليست الحرب التي اختارتها إسرائيل. لكننا سندافع عن مستقبلنا مثلما يدافع كل واحد منكم عن مستقبل بلده".

ومع حضور وزير الخارجية الإيراني في اجتماع مجلس الأمن، انتهز إردان الفرصة لتكرار رواية الاحتلال حول التهديد الإيراني المزعوم، قائلا إن "امتداد الصراع لا يحدث بطريقة سحرية. لقد تم التخطيط له وتعليماته".