المراقب يخدم أهداف نتنياهو: هليفي يجمد عمل لجان تحقيق شكلها

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- تقرير: "نتنياهو استكمل حركة الكماشة، بأن أحبط التحقيقات الداخلية للجيش والتي لا يسيطر عليها، وأنشأ رافعة ضغط جديدة على هيئة الأركان العامة بواسطة خطوات المراقب، الذي يدعي أنه يعمل بشكل مستقل وليس مدفوعا من نتنياهو"



قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، تجميد عمل لجان تقصي حقائق حول إخفاقات الجيش بخصوص هجوم "طوفان الأقصى" التي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس، أن عمل هذه اللجان، التي تتألف من جنرالات متقاعدين، سيُجمد إلى حين انتهاء التحقيقات الداخلية في الجيش الإسرائيلي.

وتتألف اللجان التي شكلها هليفي، بداية الشهر الحالي، من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ووزير الأمن الأسبق، شاؤول موفاز، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق، أهارون زئيفي – فركاش، والجنرالين المتقاعدين يوآف هار إيفن وسامي تورجمان. ولم يتلق هؤلاء كتاب تعيين أو صلاحيات حتى الآن. وذكر زئيفي – فركاش، خلال مقابلة في القناة 12، أمس، أن "عمل اللجان تأجل حتى إشعار آخر".

ويأتي قرار هليفي بشأن تجميد عمل هذه اللجان، في أعقاب تهجمات ضده من جانب وزراء وكذلك في أعقاب قرار مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، إجراء رقابة حول 33 قضية واسعة مرتبطة بإدارة الحرب على غزة وأحداث سبقت هجوم 7 أكتوبر.

وبعث هليفي رسالة إلى أنغلمان، أمس، جاء فيها أن فحص مراقب الدولة "سيصرف انتباه القادة عن القتال، وسيضر بقدرة التحقيق العملياتي وجودته (الذي يجريه الجيش)، ولن يسمح باستخلاص العبر اللازمة لتحقيق أهداف الحرب".

وحسب صحيفة "هآرتس"، فإن رسالة هليفي "تعكس ذروة في المواجهة بين قيادة الجيش الإسرائيلي والمراقب"، وأنه "في قيادة الجيش يشتبهون بأن أنغلمان، الذي عُين في منصبه بمبادرة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يخدم أهداف نتنياهو بتحويل النيران نحو الجيش الإسرائيلي من أجل أن يبعد عن نفسه الانتقادات العامة".

وأضافت الصحيفة أن "نتنياهو استكمل بذلك حركة الكماشة، بأن أحبط التحقيقات الداخلية للجيش والتي لا يسيطر عليها، وأنشأ رافعة ضغط جديدة على هيئة الأركان العامة بواسطة خطوات المراقب، الذي يدعي أنه يعمل بشكل مستقل وليس مدفوعا من نتنياهو".

والانطباع السائد لدى قيادة الجيش هو أن أنغلمان وموظفيه يسعون إلى جمع وثائق كثيرة وحساسة من مكاتب كبار الضباط، في مرحلة مبكرة من الفحص. ونقلت رسائل تهدئة من هيئة الأركان العامة إلى المراقب، في الأيام الأخيرة، لكن هذه المحاولة لم تمنع استمرار عمل الأخير في هذا الاتجاه، وفقا للصحيفة، الأمر الذي دفع هليفي إلى تجميد عمل لجان تقصي الحقائق التي شكلها.