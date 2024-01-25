انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 9.5 % خلال 11 شهرا من عام 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الخميس، الذي أشار إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال 11 شهرا الأولى من عام 2023 قد بلغت 8,221 مليون دينار أردني، منها الصادرات الوطنية 7,606 مليون دينار أردني، والمعاد تصديره 615 مليون دينار أردني.



ولفتت دائرة الإحصاءات إلى أن قيمة المستوردات بلغت 16,952 مليون دينار خلال نفس الفترة.



وبينت أن العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) بلغ 8,731 مليون دينار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2023، مقارنة مع 9,643 مليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2022.



وأشار التقرير إلى أن الصادرات الكلية قد انخفضت خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2023 بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة 1.6%، والمعاد تصديره بنسبة 4.7%، فيما انخفضت المستوردات بوتيرة أسرع بنسبة بلغت 5.9%، وعليه فقد انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9.5% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.



أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقالت إنها بلغت ما نسبته 48% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 46% خلال نفس الفترة من عام 2022 بتحسن بلغ مقداره 2 نقطة مئوية.

وأوضحت أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 56% خلال شهر تشرين الثاني من عام 2023، مقارنة بنسبة 51% خلال نفس الشهر من عام 2022 بتحسن مقداره 5 نقاط مئوية.

أما على صعيد التجارة الشهرية، فبينت أن قيمة الصادرات الكلية بالدينار خلال شهر تشرين الثاني من عام 2023 بلغت ما مقداره 758 مليون دينار ، منها الصادرات الوطنية 696 مليون دينار، والمعاد تصديره 62 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,347 مليون دينار خلال شهر تشرين الثاني من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري بلغ 589 مليون دينار خلال شهر تشرين الثاني من عام 2023.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، أشارت إلى أن كل من "الألبسة وتوابعها"، "الأسمدة"، "البوتاس الخام"، "الفوسفات الخام" قد انخفضت، لكن ارتفاع كل من "الحلي والمجوهرات الثمينة" أسهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية.

أما المستوردات، فقد أسهم كل من "النفط الخام ومشتقاته"، "والحلي والمجوهرات الثمينة"، "والحبوب" في انخفاض قيمة المستوردات، بينما ارتفع كل من "العربات والدراجات"، "الأدوات الآلية"، "الأدوات الكهربائية".

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها كندا.

فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند.

أما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية.



فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها رومانيا.

