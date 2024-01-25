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ارتفاع الإيرادات المحلية للأردن بقيمة 374 مليون دينار خلال 11 شهراً من 2023

1/25/2024 6:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من عام 2023 لتصل إلى ما قيمته 7694.9 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ 374 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 88.4%.


وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية فقد جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 206.5 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بقرابة 167.5 مليون دينار.


وأشار البيان إلى أن ارتفاع الإيرادات الضريبية يعود نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والارباح بما قيمته 205.5 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1678 مليون دينار، وتحقيق ما نسبته 108.6% من المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2023، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الاقرارات الضريبية ودون رفع النسب الضريبية.


وعلى صعيد الإنفاق العام بين أن إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور الاحدى عشر الاولى من عام 2023 بلغ حوالي 9760.7 مليون دينار مقابل ما قيمته 9388.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 590.7 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

MENAFN25012024000208011052ID1107767463

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