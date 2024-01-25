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17.5 % تراجع على قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام خلال 11 شهراً من 2023

1/25/2024 6:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضي، لتصل إلى 2 مليار و 723 مليون دينار، مقارنة مع 3 مليار و 302 مليون دينار سجلت في الفترة ذاتها من عام 2022، وبنسبة انخفاض 17.5%.
وأظهر التقرير الشهري للتجارة الخارجية والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أن الأردن استورد بترولا خاما، منذ كانون الثاني 2023 وحتى تشرين الثاني 2023 بقيمة بلغت 661 مليون و367 ألف دينار مقارنة مع 886 مليون و 451 ألف دينار للفترة ذاتها من عام 2022.




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