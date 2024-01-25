رد فعل راق من جماهير الجزائر رغم الخروج من كأس أمم إفريقيا 2023 (فيديو)

أقدمت الجماهير الجزائرية على فعل راق، رغم خسارة منتخب بلادها من موريتانيا، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وتوديعه للبطولة للنسخة التالية على التوالي من دور المجموعات.

وبعد انتهاء المباراة التي جمعت بين منتخب الجزائر ونظيره الموريتاني، على ملعب بواكي بكوت ديفوار، بهدف دون رد لموريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، قامت الجماهير الجزائرية بالهتاف إلى لاعبي منتخب موريتانيا بطريقة راقية، ورد لاعبو الأخير تحية الجماهير على الفور، وذلك رغم حزنها على الخروج المبكر لمحاربو الصحرراء.

وتسيطر حالة من الاستياء على الجماهير الجزائرية، بسبب نتائج الأخير خلال آخر نسختين لبطولة كأس أمم إفريقيا، رغم أن منتخب بلادها

كان

صحاب اللقب في نسخة 2019 التي أقيمت على أرض مصر.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية، مصير جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، بعد خروج محاربو

الصحراء، من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث أوضحت، أن بلماضي تقدم باستقالته لمسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وأبلغ بها اللاعبين في غرفة الملابس عقب الهزيمة من موريتانيا، على أن يتقدم بها مكتوبة فور العودة إلى الجزائر.

وظل المنتخب الجزائري بعد الهزيمة في المركز الرابع بنقطتين فقط، ليودع كأس أمم إفريقيا 2023، الأمر الذي عجل بتقديم بلماضي لاستقالته من تدريب محاربو

الصحراء.

وصعد منتخب موريتانيا إلى دور الـ 16 بعد مستوى مميز أمام الجزائر، في لقاء انتهى لصالح موريتانيا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2023.



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