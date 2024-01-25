الإمارات الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية ضمن تقرير التنافسية 2023 الصادر عن منتدى "دافوس".
وتقدمت دولة الإمارات 4 في جودة البنية التحتية، فيما استثمرت 13 مليار درهم خلال 10 سنوات لتطوير وتنفيذ 258 مشروعاً حيوياً، وتخصص الدولة 9 مليارات درهم قيمة 127 مشروعاً للتنفيذ خلال الـ 5 سنوات القادمة.
4 مراكز
تقدمت فيها الدولة في جودة البنية التحتية
13 مليار درهم
استثمرتها الدولة خلال 10 سنوات لتطوير وتنفيذ 258 مشروعاً حيوياً
9 مليارات درهم
قيمة 127 مشروعاً للتنفيذ خلال الـ 5 سنوات القادمة
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