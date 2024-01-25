صدامات قوية ومواجهات نارية.. موعد مباريات دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2023

تشهد مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، تنافسًا كبيرًا بين المنتخبات التي تأهلت إلى هذا الدور، على مدار الأيام القليلة الماضية.

وتلعب حالياً منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بدولة كوت ديفوار، حيث بدأت 13 يناير الماضي، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

ويعد منتخب السنغال هو حامل لقب النسخة الماضية 2021، بعد فوزه على منتخب مصر بالمباراة النهائية بفضل ركلات الترجيح، وهي النسخة التي أقيمت على أرض الكاميرون.

ويعتبر منتخبي السنغال والمغرب، هما الأقرب للقب النسخة الحالية، نظراً لأن الأول مازال محافظ على مستواه الفني، والثاني بعد الأداء المتميز الذي قدمه في بطولة كأس العالم 2022، وحصده المركز الرابع في إنجاز تاريخي على المستوى العربي والإفريقي.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023

غينيا الاستوائية، نيجيريا، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، مصر، السنغال، الكاميرون، غينيا، إنغولا، بوركينا فاسو، موريتانيا، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا، المغرب، الكونغو الديمقراطية

مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023

أنغولا ضد ناميبيا

السبت 27 يناير 2024

09:00 مساء بتوقيت الإمارات

08:00 مساء بتوقيت السعودية

07:00 مساء بتوقيت مصر

نيجيريا ضد الكاميرون

السبت 27 يناير 2024

12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

11:00 مساء بتوقيت السعودية

10:00 مساء بتوقيت مصر

غينيا ضد غينيا الاستوائية

الأحد 28 يناير 2024

09:00 مساء بتوقيت الإمارات

08:00 مساء بتوقيت السعودية

07:00 مساء بتوقيت مصر

مصر ضد الكونغو الديمقراطية

الأحد 28 يناير 2024

12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

11:00 مساء بتوقيت السعودية

10:00 مساء بتوقيت مصر

الرأس الأخضر ضد موريتانيا

الاثنين 29 يناير 2024

09:00 مساء بتوقيت الإمارات

08:00 مساء بتوقيت السعودية

07:00 مساء بتوقيت مصر

السنغال ضد كوت ديفوار

الاثنين 29 يناير 2024

12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

11:00 مساء بتوقيت السعودية

10:00 مساء بتوقيت مصر

مالي ضد بوركينا فاسو

الثلاثاء 30 يناير 2024

09:00 مساء بتوقيت الإمارات

08:00 مساء بتوقيت السعودية

07:00 مساء بتوقيت مصر

المغرب ضد جنوب إفريقيا

الثلاثاء 30 يناير 2024

12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

11:00 مساء بتوقيت السعودية

10:00 مساء بتوقيت مصر

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