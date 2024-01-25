الإمارات تتصدر إصدارات السندات الخضراء إقليمياً بـ 10.7 مليارات دولار

سجل سوق الإصدارات السنوية الخضراء والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رقماً قياسياً جديدًا في عام 2023، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه السوق 24 مليار دولار تقريباً، وفقاً لبيانات جداول بلومبرغ لأسواق رأس المال. وجاءت هذه الزيادة التي بلغت نسبتها 155% بفضل النمو الذي شهدته هذه الفئة من الإصدارات في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، اللتين شكلتا معاً نسبة 77% من إجمالي الإصدارات الإقليمية.

وتصدرت الإمارات جداول السندات الإقليمية الخضراء خلال عام 2023 بقيمة بلغت 10.7 مليارات دولار، وبزيادة بنسبة 170%، لتمثل حوالي 45% من إجمالي إصدارات السندات الإقليمية. وجرى خلال هذا العام، الذي شهد أيضاً استضافة دولة الإمارات لفعاليات مؤتمر الأطراف (COP28)، عدداً كبيراً من الإصدارات الأولى من نوعها للديون المستدامة من قبل الشركات والهيئات الحكومية في الدولة، بإجمالي بلغ 7.95 مليارات دولار.



وشملت الجهات الـ 11 المصدرة للسندات الخضراء للمرة الأولى، سندات أو صكوك من كل من موانئ دبي العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار، وإصدار لحكومة الشارقة بقيمة 1 مليار دولار، وإدراج سندات خضراء لشركة طاقة بقيمة مليار دولار، وإصدار لبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 750 مليون دولار، وإصدار لشركة مصدر بقيمة 750 مليون دولار، وإصدار لشركة مبادلة للاستثمار بقيمة 750 مليون دولار، وصكوك لشركة الدار للاستثمار بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى إصدار لبنك دبي التجاري بقيمة 500 مليون دولار، وإصدار شركة فايف القابضة بقيمة 350 مليون دولار، بالإضافة إلى إصدار صكوك خضراء من بنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار، وإصدار من مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار.

وشكلت المملكة العربية السعودية 32% من إجمالي حجم الإصدارات الإقليمية، بزيادة 69% على أساس سنوي. ومثل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أكبر مُصدر في المنطقة خلال العام 2023، وذلك بإصدارات بقيمة 5.5 مليارات دولار في فبراير 2023. وتمثلت جهات الإصدار السعودية البارزة الأخرى في كل من البنك الأهلي السعودي بقيمة 60.69 مليون دولار، والشركة السعودية للكهرباء بقيمة 1.2 مليار دولار، ومصرف الراجحي بقيمة مليار دولار.

وكان عام 2023 من الأعوام الهامة بالنسبة لإصدارات الصكوك الخضراء، حيث شكلت الإصدارات الإسلامية أكثر من ربع إجمالي الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى. وبلغ مجموع الصكوك الخضراء التي تم إصدارها 6.5 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الصكوك الخضراء التي تم إصدارها على مستوى العالم، وتمثلت أبرز الجهات المصدرة في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي بإصدار بقيمة 500 مليون دولار، وموانئ دبي العالمية بإصدار بقيمة 1.5 مليار دولار، وبنك أبوظبي الأول بإصدار بقيمة 350 مليون دولار، ومجموعة ماجد الفطيم بإصدار بقيمة 500 مليون دولار، وشركة الدار العقارية بإصدار بقيمة 500 مليون دولار.

وبهذه المناسبة، قالت فينتي مولاني، أخصائية بيانات الدخل الثابت المستدام لدى بلومبيرغ: "سجلت إصدارات السندات الخضراء مستويات قياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2023. ودخلت العديد من الشركات الإماراتية سوق السندات الخضراء للمرة الأولى بالتزامن مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، في حين ساهمت المملكة العربية السعودية بحوالي ثلث إجمالي الإصدارات الإقليمية. ومن المتوقع أن يكون للتطورات التي تشهدها تكاليف الإقراض والتشريعات والتصنيفات المختلفة أثر كبير على مشهد سوق السندات الخضراء خلال عام 2024".

ومن الجدير بالذكر أن جداول تصنيف بلومبرغ تعتبر منصة متكاملة للوصول المستمر والفوري إلى المعلومات الأكثر شمولية حول تمثيل أسواق رأس المال. ويمكن لعملاء محطات بلومبرغ تيرمنال الوصول إلى مجموعة كاملة من جداول بلومبرغ عبر LEAG ، في حين تتوفر بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من بلومبرغ إنتلجنس عبر BI ESG .





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