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علاج جيني يمكّن أطفالاً مصابين بالصمم الوراثي من السمع

1/25/2024 5:21:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

مَكن علاج جيني لعدد كبير من الأطفال، الذين ولدوا بصمم وراثي، من السمع. وثقت دراسة صغيرة، نشرت يوم الأربعاء، استعادة السمع بشكل ملحوظ لدى خمسة من إجمالي ستة أطفال عولجوا من الصمم الوراثي في الصين.

أعلن مستشفى فيلادلفيا للأطفال، يوم الثلاثاء، عن تحسينات مماثلة في حالة صبي يبلغ من العمر 11 عاما عولج هناك.

نشر باحثون صينيون دراسة تظهر نفس الشيء لدى طفلين آخرين في وقت سابق هذا الشهر.

تستهدف العلاجات التجريبية حتى الآن حالة نادرة واحدة فقط.

لكن علماء يقولون إن علاجات مماثلة قد تساعد في يوم ما عددا أكبر من الأطفال الذين يعانون من أنواع أخرى من الصمم الناجم عن الجينات.

على مستوى العالم، يعاني 34 مليون طفل من الصمم أو فقدان السمع، وتعد الجينات مسؤولة عما يصل إلى 60 بالمائة من هذه الحالات.

الصمم الوراثي أحدث حالة يستهدفها العلماء بالعلاج الجيني الذي اعتمد بالفعل لعلاج أمراض مثل فقر الدم المنجلي والهيموفيليا الشديدة.

غالبا ما يحصل الأطفال المصابون بالصمم الوراثي على جهاز يسمى "غرسة القوقعة الصناعية" يساعدهم على سماع الصوت.

يقول زينغ يي تشين، من جمعية "ماس آي آند إير"، في بوسطن، وهو أحد كبار مؤلفي الدراسة التي نشرت يوم الأربعاء في مجلة لانسيت "لا يوجد علاج يشفي بشكل تام من فقدان السمع، ولهذا السبب كنا نحاول دائما تطوير علاج. نشعر بسعادة بالغة من هذه النتائج."

قام الفريق بتسجيل التقدم الملحوظ لدى الاطفال في مقاطع مصورة.

يُظهر أحد المقاطع طفلا، لم يكن قادرا على السمع على الإطلاق في السابق، ينظر إلى الوراء ردا على طبيب ناداه، وذلك بعد ستة أسابيع من العلاج.

بينما يظهر مقطع آخر طفلة صغيرة تردد كلمات الأب والأم والجدة والأخت بعد 13 أسبوعا من العلاج.


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