نهائي إفريقي آسيوي.. مجلس دبي الرياضي يعلن نظام بطولة كأس تحدي دبي

أعلن مجلس دبي الرياضي، نظام بطولة كأس تحدي دبي، حيث يلتقي فريقان من إفريقيا معًا، وفريقان من آسيا معًا، ليكون النهائي بين فريق إفريقي وآخر أسيوي.

ويلعب الزمالك المصري غداً مع الرجاء المغربي، على أن يلتقي الأهلي السعودي في اليوم التالي مع ووهان ثري الصيني، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

وتواجد في المؤتمر الصحفي، معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك المصري، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض، وزميله عمر جابر، والبرازيلي فيرمينيو نجم أهلي جدة السعودي، ، بخلاف ممثلي ناديي الرجاء المغربي ووهان ثري الصيني.

وتقام بطولة كأس تحدي دبي في الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري، بمشاركة أندية الزمالك المصري والرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

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