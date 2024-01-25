كلوب: محمد صلاح أكثر مصري لديه ولاء لبلاده

رد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على الانتقادات التي يتعرض لها نجم الريدز وقائد منتخب مصر محمد صلاح، منذ الإعلان عن سفر الأخير لإنجلترا لبدء برنامج علاجي جراء الإصابة التي تعرض لها، ومغادرته لمعسكر الفراعنة بكوت ديفوار.

وقال كلوب في تصريحات عن صلاح: "لا أريد أن أكون جزءا من تلك المناقشة، مصر وليفربول لديهما الهدف ذاته، كل منا يريد أن يصبح صلاح لائقاً للعب في أسرع وقت ممكن، إذ كان يستطيع العلاج في كوت ديفوار وتتوفر الإمكانيات الطبية، كنا سنؤجل عودته".

وأضاف: "عودة صلاح إلى ليفربول ليس لأننا نريد أخذه من مصر، بل لتوفير أفضل طرق علاج ممكنة".

وتابع: "إن أصبح محمد صلاح لائق بنسبة 100% سيذهب إلى كوت ديفوار للمشاركة مع مصر حال التأهل، صلاح يريد ذلك ونحن لا نخطط لشيء آخر بل نتحلى بالصدق، وعندما تحدثت عن عودة صلاح كان بناء على الاتفاق بين ليفربول والاتحاد المصري لكرة القدم".

وأتم كلوب، قائلاً: "إن كان هناك من يشكك حول ولاء صلاح لمنتخب مصر فيجب أن يسأل نفسه إن كان ولائه هو قوي للمنتخب المصري أم لا، لأن صلاح أكثر مصري قابلته في حياتي، لديه ولاء وانتماء ووطنية لبلاده".

وجاءت بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، كما لم يكن يحلم بها محمد صلاح، حيث بدأ الفرعون المصري منافسات البطولة القارية متمنياً اقتناص النجمة الثامنة الإفريقية في تاريخ مصر بشكل عام، والأولى له دولياً بشكل خاص، وبعد النتيجة المخيبة للمصريين أمام موزمبيق والتعادل 2/2 بلقاء الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حقق منتخب مصر تعادلاً جديداً بشق الأنفس أمام غانا في لقاء الجولة الثانية، رغم حاجته الماسة للنقاط الثلاث، ثم حقق تعادل ثالث مع منتخب الرأس الأخضر، لكنه صعد ثانياً عن مجموعته، بعدما حرمت موزمبيق نظيرتها غانا من الفوز والصعود إلى الدور التالي.

ولم تنته ليلة السقوط أمام غانا بمباراة الجولة الثانية للمجموعات، عند حد نتيجة التعادل بالنسبة لصلاح، بل تعرض للإصابة خلال اللقاء، أدت إلى خروجه من أرضية الملعب قبل نهاية أحداث الشوط الأول، واستمرت ردود الأفعال القاسية من الجماهير المصرية صوب صلاح، التي بدأت منذ التعادل مع موزمبيق حيث أكدت في تعليقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن خروج صلاح كتب شهادة ميلاد جديدة لمنتخب مصر وحرر زملائه في الملعب، وأدى إلى ظهور إمكانياتهم واللعب بأريحية، الأمر الذي ترتب عليه العودة في النتيجة مرتين، الشيء نفسه مع محمد النني لاعب أرسنال الذي نال انتقادات لاذعة هو الآخر، إذ طالبت الجماهير بعدم الدفع به خلال المباريات المقبلة.

ووجهت بعض الجماهير اتهامات صريحة لمحمد صلاح، بالهروب من اللقاء بإرادته، مؤكدة أن اللاعب سليم وكان باستطاعته استكمال المباراة، واستكملت الجماهير هجومها على صلاح بعد قرار عودته إلى إنجلترا لاستكمال علاجه هناك بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز