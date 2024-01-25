التأهل وتغيير الأفكار!

صعد منتخب الإمارات إلى دور الـ 16 من كأس آسيا محتلاً المركز الثاني في مجموعته الثالثة ليلاقي منتخب طاجيكستان يوم الأحد المقبل في مباراة إقصائية ، وإذا كان لي من كلمة في أعقاب هذا الصعود الذي أسعدنا وأغضبنا فإني أوجزها في النقاط التالية:

أولاً: إن هذا التأهل ورغم أهميته لهذه المجموعة الشابة من اللاعبين إلا أنه ليس إنجازاً لمنتخب متمرس في هذه البطولة.

ثانياً: إنه بعد بلوغ مرحلة الأدوار الإقصائية لابد من تغيير أفكارنا، بدءاً من المدرب الذي لم يثبت على تشكيل! وإذا كان من حق المدرب أن يختار، فمن حق جماهير المنتخب أن تعرف أسباب جلوس نجمها المفضل علي مبخوت في المدرجات!

ثالثاً: تغيير الأفكار بما يتناسب مع المرحلة الجديدة ليس مسؤولية المدرب وحده بل مسؤولية اللاعبين أيضاً، فلن يطالبهم أحد بما هو فوق طاقتهم، بل يكفينا بذل أقصى الجهود.

رابعاً: إن النظرة من الآن لمنتخب طاجيكستان بنظرية أننا قادرون على تجاوزه بأقل أداء، نظرية فاشلة، قد تدفعه هو إلى الانتصار.

خامساً: إنه لابد من توجيه كلمة الشكر لكل الجماهير التي ذهبت إلى الدوحة خصيصاً لمساندة المنتخب، لكن لابد من الاعتراف أننا أقل عدداً من الآخرين.

آخر الكلام

في وجود نخبة كبيرة من اللاعبين الشباب الذين يفتقدون لخبرة هذه المنافسات الصعبة لا نطالب بما هو فوق طاقتهم، ولكننا نطالب كل طرف أن يقوم بمهمته على الوجه الأكمل.