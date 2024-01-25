روسيا تعلن العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة في حالة جيدة

أفادت أجهزة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، بالعثور على الصندوقين الأسودين للطائرة "إيل76"، التي تحطمت في مقاطعة بيلغورود وعلى متنها أسرى أوكرانيون.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الروسية، إنه "تم العثور على الصندوقين الأسودين (أي جهاز لتسجيل معلومات الرحلة ومسجل الصوت) بالقرب من مكان تحطم الطائرة".

وأشار المتحدث إلى أن مسجلات الطيران وجدت في الجزء الخلفي من الطائرة. مضيفا أنه "تم تسليم الصندوقين الأسودين اللذين تم العثور عليهما إلى المحققين".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا في وقت سابق إلى إجراء تحقيق دولي في تحطم الطائرة، حيث قال في خطابه المسائي أمس الأربعاء إن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يحاول معرفة المزيد عن مصير العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين، وفقا لموسكو، الذين كانوا على متن الطائرة.

وتحطمت طائرة "إليوشن إيل-76" في منطقة بيلغورود غرب روسيا في منتصف النهار. ووفقا لتقارير روسية، لقي جميع الأشخاص الـ 74 الذين كانوا على متنها حتفهم، بمن فيهم 65 أسير حرب من أوكرانيا. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن معلومات مستقلة حول من أو ما كانت تحمله الطائرة.





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