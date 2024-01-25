الصين وأوزبكستان ترفعان العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة

عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيايف محادثات في بكين أمس (الأربعاء)، وأعلنا رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة صالحة لكل الأحوال في العصر الجديد، وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين وأوزبكستان من نقطة انطلاق أعلى.

وأشار شي إلى أنه قبل 32 عاما، كانت أوزبكستان أول دولة في آسيا الوسطى تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين.

وأضاف أن الشعبين واصلا روح طريق الحرير، وأن الصداقة بين الصين وأوزبكستان متجذرة ونشطة.

وقال "بشكل خاص، على مدى الأعوام السبعة الماضية وأكثر، عملنا سويا لقيادة التعاون الثنائي في شتى المجالات إلى وضع سليم ومزدهر"، مؤكدا أن بناء علاقة أكثر نفعا وديناميكية بين الصين وأوزبكستان تطلع مشترك للشعبين.

وأكد أن الجانبين يتعاملان دائما مع بعضهما البعض بإخلاص وثقة متبادلة، مشيرا إلى أنه يتعين عليهما دعم بعضهما البعض بشكل أكثر ثباتا في مواجهة الوضع الدولي المعقد الحالي.

وقال شي إن الصين تدعم أوزبكستان بقوة في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وفي اختيار مسار التنمية الخاص بها، داعيا إلى دور أفضل للجنة التعاون بين الحكومتين وغيرها من المنصات في تعزيز التواصل الاستراتيجي وتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة بشكل شامل.

من جانبه، شدد ميرضيايف على الأهمية الرمزية لاختيار الصين كأول دولة يزورها هذا العام، قائلا إنه يعزو إنجازات التنمية الصينية إلى قيادة الرئيس شي، وإنه يؤمن بأن الصين ستحقق إنجازات أكبر في رحلتها نحو تحقيق حلم تجديد الشباب الوطني العظيم للأمة الصينية.

وقال إن أوزبكستان على استعداد للتعلم من تجربة التنمية الناجحة في الصين، وستكون زيارته بمثابة فرصة لتعزيز وتعميق الثقة المتبادلة مع الصين، وتوسيع التعاون الشامل، وتعزيز التعاون عالي الجودة في إطار الحزام والطريق، وتحقيق المزيد من نتائج التعاون في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والزراعة والطاقة النظيفة والسياحة.

وقال ميرضيايف إن بلاده تتمسك بقوة بمبدأ صين واحدة، وتعارض بشدة التدخل الخارجي في شؤون الصين الداخلية، وتقف على استعداد لتقديم دعم قوي للصين في القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية لها، من بينها تايوان وشينجيانغ وحقوق الإنسان.





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