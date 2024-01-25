الإمارات تطور مراكز بيانات في ماليزيا

الإمارات تطور مراكز بيانات في ماليزيا
التاريخ
1/25/2024 5:21:42 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وقعت الإمارات اتفاقا لتطوير مراكز بيانات في ماليزيا، حسبما أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية في بيان اليوم. وقالت الوزارة في البيان إنه من المتوقع أن تبلغ قدرة المشاريع المحتملة في إطار الشراكة الاستراتيجية 500 ميجاوات، بحسب موقع "ذي إيدج ماليزيا".
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