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الإمارات تطور مراكز بيانات في ماليزيا

1/25/2024 5:21:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقعت الإمارات اتفاقا لتطوير مراكز بيانات في ماليزيا، حسبما أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية في بيان اليوم. وقالت الوزارة في البيان إنه من المتوقع أن تبلغ قدرة المشاريع المحتملة في إطار الشراكة الاستراتيجية 500 ميجاوات، بحسب موقع "ذي إيدج ماليزيا".


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