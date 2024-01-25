«دي بي ورلد» تُطلق منصة عالمية في التعليم

أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» منصة التعليم العالمية، وهي مورد جديد للطلاب والمعلمين في مجال العلوم والأعمال اللوجستية، كجزء من التزام قيمته 128.5 مليون درهم (35 مليون دولار) للمبادرات التعليمية حتى عام 2030.



وتقدم منصة التعليم العالمية أكثر من 15 موردًا مخصصًا ومجانيًا للاستخدام ودورات تعليمية إلكترونية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عامًا، وكذلك للمعلمين والموظفين. وتماشيًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs)، تركز الموارد على تعزيز المهارات "الخضراء "والنواحي الرقمية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إضافة إلى الأعمال اللوجستية.



وأقامت موانئ دبي العالمية شراكات رئيسية مع منظمات مثل معهد جين جودال (Jane Goodall Institute)، ووتر إيد (WaterAid) ومايندينج ماي ويست (Minding My Waste)، ومؤسسة بلو مارين (Blue Marine Foundation). وتعمل هذه الشراكات على إثراء المنصة بموارد قيّمة، مما يضمن تجربة تعليمية شاملة ومتنوّعة.



صُممت المنصة لتسهيل فهم قطاع الخدمات اللوجستية، وتسليط الضوء على المهارات الأساسية للنجاح في شركات مثل شركة موانئ دبي العالمية. وتتضمن المنصة شروحات توجيهية ومواد تدريبية، كما تقدم فرصة فريدة للطلاب للحصول على شهادة في عمليات محطات الحاويات (CTO) من مجموعة موانئ دبي العالمية والمعترف بها في القطاع مجاناً لدعم تطورهم الشخصي والمهني.



وتتعاون مجموعة موانئ دبي العالمية أيضًا مع شبكة "تيتش فور أوول"، حيث تربط موظفي موانئ دبي العالمية بأكثر من 62 مؤسسة محلية مستقلة، وتعتبر مؤسسة عالمية يجمعها الالتزام بتطوير قيادة جماعية تضمن قدرة جميع الأطفال على تحقيق إمكاناتهم. وبموجب هذه الشراكة، ستعمل "تيتش فور أوول"، وشركاؤها على ضمان تزويد الطلاب والمعلمين بالمهارات المستقبلية اللازمة للنجاح في سوق العمل المتغيّر من خلال مبادرة "مستقبل العمل". وستركز المبادرة بشكل خاص على جنوب أفريقيا والسنغال والأرجنتين وباكستان - حيث تمتلك موانئ دبي العالمية عمليات واسعة النطاق - لتوفير التدريب والموارد بشكل جماعي حول التعليم والمهارات المتعلقة بالمناخ.



ومن خلال استراتيجيتها التعليمية، تهدف مجموعة موانئ دبي العالمية إلى الوصول إلى 1.5 مليون طالب بحلول عام 2030، مع التركيز على تعزيز نقل المعرفة وتنمية المهارات خاصة بين النساء والفتيات.



وقالت مها القطان، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "نؤمن في مجموعة موانئ دبي العالمية بأن التعليم الجيد والتدريب المميّز وفرص العمل تمثل عوامل جوهرية لتشكيل مستقبل أكثر استدامة. وستلعب منصتنا التعليمية دوراً في غاية الأهمية في بناء الوعي حول المهارات الخضراء، وفي نفس الوقت تقوية فهم الطلاب والمعلمين لقطاع الخدمات اللوجستية."



وأضافت: "ستساعدنا شراكاتنا الإستراتيجية مع مؤسسات مثل تيتش فور أوول"، على تأسيس إرث دائم من خلال تمكين الشباب بمهارات ذات صلة بالسوق وتدعم مبادرات تحوّل الطاقة."



ووفقًا للأمم المتحدة، بدون تدابير إضافية، لن يتمكن سوى بلد واحد من بين كل ستة بلدان من تحقيق هدف إكمال التعليم الثانوي بحلول عام 2030، وسيظل ما يقدر بنحو 84 مليون طفل وشاب خارج المدرسة، وسيفتقر حوالي 300 مليون طالب إلى المهارات الأساسية في الكتابة والحساب والقراءة والكتابة، وهي المهارات اللازمة للنجاح في الحياة.



ويعد التعليم ركيزة أساسية لاستراتيجية الاستدامة التي تتبناها مجموعة موانئ دبي العالمية، تحت شعار "عالمنا مستقبلنا"، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين. ومنذ عام 2020، استثمرت المجموعة أكثر من 20 مليون دولار لتعزيز برامج التعليم العالمية، بما في ذلك البنية التحتية والمنح الدراسية ومبادرات بناء المهارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.



ومع تطور مشهد التجارة والتعليم العالمي، تواصل مجموعة موانئ دبي العالمية التزامها بتعزيز الفرص التعليمية الشاملة والعادلة، وتمكين الشباب بالمهارات اللازمة للازدهار في اقتصاد عالمي متغيّر.

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