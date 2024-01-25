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22 فائزاً بجوائز «تسوق. أدر واربح» النقدية

1/25/2024 5:21:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بنجاح حملة «تسوق، أدر واربح»، التي أقيمت بالتزامن مع مهرجان دبي للتسوق. في الفترة من 8 ديسمبر 2023 إلى 14 يناير 2024، حيث استمتع المتسوقون بتجربة التسوق في مراكز التسوق المشاركة، وحصلوا على الفرصة للفوز بجوائز نقدية كبرى.

وحصل المتسوقون الذين أنفقوا 200 درهم أو أكثر على فرصة للمشاركة في السحب، مما منحهم الفرصة لتدوير دولاب الحظ على المسرح الرئيسي لمهرجان دبي للتسوق. لربح جوائز نقدية، ابتداءً من 10 آلاف درهم وتتزايد تدريجياً حتى تصل إلى فئات 15 ألفاً، و20 ألفاً، و25 ألفاً، و30 ألفاً، و40 ألف درهم. ومع السحوبات الممتدة على مدار الأسابيع الخمسة لمهرجان دبي للتسوق، تمكن 22 فائزاً من تجربة دولاب الحظ.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز دبي للتسوق: «لقد سعدنا بمشاهدة الحماس الهائل والمشاركة الفعّالة من قبل المتسوقين خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام. وكانت حملة «تسوق، أدر واربح» تهدف إلى تعزيز تجربة التسوق، وبالفعل كانت الاستجابة من قبل المتسوقين عظيمة. تهانينا لجميع الفائزين، ونعرب عن امتناننا العميق لكل من ساهم في نجاح مهرجان دبي للتسوق».

تظهر الحملة التزام مراكز التسوق في دبي بتقديم تجارب لا تُنسى للمجتمع، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق في ظل استمرار تطوير هذا القطاع الديناميكي.

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