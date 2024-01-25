«حرة الشارقة للنشر» تُطلق الرخصة الفورية لتسهيل تأسيس الشركات

أعلنت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» عن «خدمة الترخيص الفوري»، أحدث خدماتها الشاملة والفريدة لترخيص الأعمال والتي تم طرحها لتسهيل عملية تأسيس الشركات في إمارة الشارقة من خلال توفير حل سريع وفعّال لرجال الأعمال الطموحين، إذ تجسد الخدمة الجديدة دور «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» كوجهة إقليمية وعالمية، ومركز أعمال ملتزم بتعزيز منظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تشكيل مشهد الأعمال الحيوي في الإمارة.

وتشمل «خدمة الترخيص الفوري»، الأولى من نوعها من حيث السرعة والفعالية، مجموعة متنوعة من العناصر الأساسية، منها رخصة الأعمال، وعقد التأسيس، وعقد الإيجار لتأمين مساحة المكتب أو الشركة داخل «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، وشهادة أسهم توثق الملكية، ومساهم واحد، بالإضافة إلى شهادة تأسيس تثبت تأسيس الشركة التجارية، وشهادة نشاط أعمال تحدد أنشطة الأعمال التي تم اعتمادها بموجب الترخيص.

ويتميز الترخيص الفوري بالمرونة التي تسمح لمؤسس الشركة باختيار ثلاثة أنشطة أعمال من بين أكثر من 1500 نشاط عمل في مجالات متنوعة، إلى جانب توفير عدد لا نهائي من تأشيرات الإقامة بهدف تسهيل عملية حصول الموظفين الأساسيين في الشركة على تأشيرات الدخول إلى الدولة.

وحول أهمية الخدمة الجديدة، قال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في «هيئة الشارقة للكتاب»، ومدير «مدينة الشارقة للنشر» بالإنابة: «تتبنى مدينة الشارقة للنشر استراتيجية واضحة تجاه دعم بيئة الأعمال في الشارقة، وتعزيز مكانتها على خارطة المدن الأكثر جذباً للاستثمار في المنطقة والعالم، وتتجسد هذه الاستراتيجية في دراسة تحديات رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع في المنطقة وتوفير حلول شاملة لها، ليكونوا قادرين على المضي قدماً بأعمالهم من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التطوير والنمو، فالوقت عامل أساسي في نجاح الأعمال خاصة بالنسبة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تأتي هذه الخدمة اليوم لتستكمل جملة من التسهيلات والمميزات التي تقدمها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر وتتجاوز من خلالها نماذج المدن الحرة في المنطقة والعالم».

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