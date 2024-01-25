بعد صلاح والشناوي.. منتخب مصر يفقد لاعبًا جديدًا في كأس أمم إفريقيا 2023

يبدو أن سوء الحظ أصبح ملازماً لمنتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي يشارك فيها حالياً بكوت ديفوار، فبعد خروج محمد صلاح قائد الفراعنة من المعسكر بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية وعدم وضوح الرؤية حول إمكانية عودته، واستبعاد حارس المرمى محمد الشناوي بعد إصابته بخلع في الكتف، شهدت الساعات الماضية، استبعاد لاعب جديد من صفوف الفراعنة.

وتأكد غياب إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر، عن مباراة الفراعنة المقبلة أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي تقام الأحد المقبل، يأتي ذلك، بعد إصابته بارتجاج في المخ خلال مشاركته بمران الأربعاء، ليتم نقله إلى المستشفى، ووضعه تحت الملاحظة.

ورغم الاطمئنان على إمام عاشور، إلا أنه لن يتمكن من اللحاق بالمباراة بسبب البروتوكول العلاجي الذي سيخضع له اللاعب، والذي يتطلب مرور من 4 إلى 5 أيام قبل مشاركته في أي مباراة.



وستكون عودة إمام عاشور إلى صفوف منتخب مصر، متوقفة على أولاً نجاح الفراعنة في تخطي دور الـ 16، وتماثل اللاعب للشفاء بشكل كامل.

موعد مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

أنهى منتخب مصر الدور الأول من كأس أمم إفريقيا 2023 في المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية، ليضرب موعدًا في دور الـ 16 مع منتخب الكونغو الديموقراطية صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة.

وكان منتخب مصر فشل الدور الأول في تحقيق أي فوز وتعادل في مبارياته الثلاث مع كل موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، بنتيجة واحدة هي 2/2.

وتحمل مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، أهمية كبيرة للجماهير المصرية التي تحلم بتحقيق اللقب الإفريقي الثامن.

وتنطلق مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية الأحد 28 يناير 2024 عند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، 11:00 مساء بتوقيت السعودية، 10:00 مساء بتوقيت مصر، على استاد لوران بوكو بمدينة سان بيدرو الإيفوارية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023

يتم نقل مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023، عبر مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لبطولة إفريقيا، في الشرق الأوسط.

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