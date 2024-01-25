خالد الغيث أميناً عاماً للجنة العليا للأخوة الإنسانية

اعتمدت رئاسة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، تكليف سعادة السفير الدكتور خالد الغيث، أمينًا عامًّا للجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وعمل السفير خالد الغيث سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدولة الإمارات لدى ماليزيا منذ فبراير 2017، وسفيرًا غير مقيم لدى بروناي، كما عمل مساعدًا لوزير الشؤون الاقتصادية من 2009 إلى 2016، وتقلد مناصب عدة، من بينها وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد عام 2007، وسفير فوق العادة ومفوض للدولة لدى تركيا عام 2003 وسفير غير مقيم في أذربيجان، إضافة إلى العديد من المناصب الأخرى.

وتعمل الأمانة العامة للجنة العليا للأخوة الإنسانية، التي تتخذ من أبوظبي مقرًّا لها، على متابعة أهداف اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وتحقيقها، الرامية إلى تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي فيما يتعلق بنشر قيم وثيقة الأخوة الإنسانية ومبادئها.

ويتشارك رئاسة اللجنة العليا، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، ونيافة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو جيكسوت، عميد دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان.

وتضم اللجنة في عضويتها، معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وسعادة المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، والأستاذ ياسر حارب المهيري، كاتب وإعلامي إماراتي، والأب يوأنس لحظي، السكرتير الأسبق للبابا فرنسيس.

يُذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية هي لجنةٌ دولية مستقلة تأسست في عام 2019 لنشر قيم الأخوة الإنسانية وتعزيزها في المجتمعات، وأحرزت نجاحات عالميةً من أجل تحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية، التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في الرابع من فبراير عام 2019 في أبوظبي، والرامية إلى نشر وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز