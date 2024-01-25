97 % رضا الجمهور حول منصة شرطة الشارقة التوعوية وخدماتها

كشفت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة؛ عن نتائج استبيان رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة عبر المنصة التوعوية لشرطة الشارقة التي بلغت (97%)، والتي نظمت خلال الأسبوع الماضي على كورنيش مدينة خورفكان.

جاء ذلك بعد ختام "الحملة التوعوية للوقاية من الجريمة" التي نظمتها الإدارة لتعزيز الوعي الأمني لأفراد المجتمع، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة مكافحة المخدرات، وإدارة شرطة المنطقة الشرقية، وإدارة المرور والدوريات، وإدارة الشرطة المجتمعية، وشركة "رافد" لحلول المركبات، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

5 أيام

وذكر العقيد الدكتور محمد بطي بن عبيد الهاجري -مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة- بأن الحملة استقطبت ما يقارب (3000) زائر خلال 5 أيام، إذ حصدت نتائج ملموسة في مبدأ التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، ووصول رسائلها التوعوية الأمنية إلى أكبر شريحة من المجتمع، وتعريفهم بأساليب الاحتيال والابتزاز الإلكتروني ومخاطر آفة المخدرات وطرق الوقاية منها، وارشادات التوعية بالقوانين والأنظمة المرورية، وذلك من خلال التواجد المجتمعي، واستخدام الأساليب التوعوية المبتكرة عبر محطاتها المختلفة، مشيراً إلى أن المنصة لاقت استحسناً كبيراً من الجمهور الذي حرص على الاطلاع على كافة محطاتها التوعوية متنوعة المجالات كالمرورية والجنائية والمجتمعية والاستفادة منها.



وأثنى العقيد د.الهاجري على التعاون المتكامل للإدارات الشرطية بالقيادة، والشركاء الاستراتيجيين، وجهود فرق العمل في إنجاح الحملة وتحقيق رسالتها التوعوية في تعزيز مبدأ التواصل المباشر مع أفراد المجتمع؛ الأمر الذي يجسد استراتيجية شرطة الشارقة في تعزيز جودة الحياة.





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