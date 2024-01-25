208 ملايين درهم مصروفات صندوق الزكاة خلال عام 2023

أعلن صندوق الزكاة أن مصروفاته من أموال الزكاة خلال عام 2023 الماضي، بلغت 208 ملايين و498 ألفا و607 دراهم، استفادت منها 10 آلاف و716 أسرة ضمن 18 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة.

وقال الدكتور محمد سليمان البلوشي، أمين عام صندوق الزكاة بالإنابة، إن مشروع "مودة" الموجه للمواطنة المتزوجة من غير مواطن كان من بين أعلى المشاريع من حيث الصرف خلال العام المنصرم؛ إذ بلغت مصروفاته 43 مليونا و707 آلاف و400 درهم، استفادت منها نحو 872 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية، يلي ذلك مشروع "ضعاف الدخل" والذي بلغ إجمالي مصروفاته 29 مليونا و112 ألفا و927 درهما استفادت منها 1360 عائلة مستحقة، ثم مشروع تلاحم "المطلقات" وبلغ إجمالي مصروفاته 27 مليونا و607 آلاف درهم استفادت منها 825 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضًا، فيما توزعت المصروفات الأخرى على باقي المشاريع بحسب المستفيدين منها.

وأضاف أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، ويحرص على الارتقاء بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.

وأكد الدكتور البلوشي أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، ويحرص على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للحالات المستحقة عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف.

ووجه الدكتور محمد البلوشي الشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة كوجهة أولى لأداء زكاتهم، مؤكداً أن الصندوق يعمل وفق لوائح خاصة بصرف الزكاة معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية على المصارف الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل.





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