«الخارجية» تعلن تسهيلات جديدة لمواطني الإمارات المتوجهين إلى المملكة المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية، أنه يمكن لمواطني دولة الإمارات ابتداءً من 1 فبراير 2024، تقديم طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني "ETA"، وذلك وفقاً لبرنامج تصريح السفر الإلكتروني الجديد الذي أطلقته المملكة المتحدة مؤخراً على أن تبدأ الزيارات للمملكة بموجب البرنامج اعتبارًا من 22 فبراير 2024.

وقالت الوزارة إنه يمكن لمواطني دولة الإمارات المسافرين إلى المملكة المتحدة الحصول على تصريح سفر إلكتروني لمدة سنتين في غضون ثلاثة أيام عمل كحد أقصى من خلال التطبيق "UK ETA" أو موقع الحكومة البريطانية "" مع إمكانية السفر إلى المملكة لعدد غير محدود من الزيارات خلال هذه الفترة ولمدة إقامة لا تتجاوز 6 أشهر للزيارة الواحدة.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول برنامج تصريح السفر الإلكتروني "ETA"، عبر زيارة صفحة المسافر الإماراتي في موقعها الإلكتروني " " أو عبر تطبيقها الذكي "UAEMOFA".





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