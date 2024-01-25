«الخارجية» تعلن تسهيلات جديدة لمواطني الإمارات المتوجهين إلى المملكة المتحدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الخارجية، أنه يمكن لمواطني دولة الإمارات ابتداءً من 1 فبراير 2024، تقديم طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني "ETA"، وذلك وفقاً لبرنامج تصريح السفر الإلكتروني الجديد الذي أطلقته المملكة المتحدة مؤخراً على أن تبدأ الزيارات للمملكة بموجب البرنامج اعتبارًا من 22 فبراير 2024.
وقالت الوزارة إنه يمكن لمواطني دولة الإمارات المسافرين إلى المملكة المتحدة الحصول على تصريح سفر إلكتروني لمدة سنتين في غضون ثلاثة أيام عمل كحد أقصى من خلال التطبيق "UK ETA" أو موقع الحكومة البريطانية "" مع إمكانية السفر إلى المملكة لعدد غير محدود من الزيارات خلال هذه الفترة ولمدة إقامة لا تتجاوز 6 أشهر للزيارة الواحدة.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول برنامج تصريح السفر الإلكتروني "ETA"، عبر زيارة صفحة المسافر الإماراتي في موقعها الإلكتروني " " أو عبر تطبيقها الذكي "UAEMOFA".
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