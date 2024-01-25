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الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة على برنامج القروض الطارئة

1/25/2024 5:11:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على القروض المُقدمة للبنوك، في إطار برنامج الإقراض الطارئ الذي تم إطلاقه العام الماضي، وذلك بعد ارتفاع الاقتراض في الأسابيع الأخيرة، مع استفادة المؤسسات من شروط التمويل الجذابة.
وقال البنك في بيان له :" أنه اعتبارا من الآن، لن يكون سعر الفائدة المعدل للاقتراض أقل من سعر الفائدة على الأرصدة الاحتياطية الإلزامية السارية".
وتبلغ الفائدة على أرصدة الاحتياطي، والتي تتحرك عادة جنباً إلى جنب مع سعر الفائدة القياسي للأموال الفيدرالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً %5.4 مقارنة بـ%4.88 لبرنامج الإقراض، المرتبط بأسعار الفائدة في السوق، وهي المعدلات التي انخفضت في الأسابيع الأخيرة بسبب توقعات تخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويضمن هذا التعديل استمرار دعم برنامج تمويل المصارف على المدى البعيد في البيئة الحالية لأسعار الفائدة.




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