الاحتلال يعتقل 24 مواطنا من الضفة والعشرات من خان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 24 مواطنا من الضفة، والعشرات من خان يونس، جنوب قطاع غزة.
فمن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنا، وهم: الأسير المحرر أحمد وليد خشان من قرية بير الباشا جنوبا، وأوس كحيل سكران، وأحمد ربيع نصار، وبهاء العبسي، ومراد سوقية، وبكر خمايسة، وحسني يونس، ومحمد محمود قمبع، ولؤي جهاد الشلبي، ومحمد زياد الشلبي، وإبراهيم هصيص، وحمودي العرسان من الحي الشرقي للمدينة.
ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي محمد رزق (28 عاما) من قرية المدية غربا.
ومن الخليل، اعتقل الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: حماد حسين الشامسطي، ويونس راتب الشامسطي من بلدة يطا، وعبد المجيد ماجد ازغير، وعمر راشد عمرو من منطقة "قب الجانب" وسط المدينة، وهاشم عطية الفقيات من قرية البيرة.
ومن طوباس، اعتقلت تلك القوات الشاب حسين عبد الرحيم بشارات (28 عاما)، من بلدة طمون جنوبا، أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري.
ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال الشاب محمد أحمد العروج (29 عاما)، من واد شاهين في المدينة.
ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: الأسير المحرر جابر الأغبر، ووسيم حلاوة من المدينة، وعضو مجلس قروي يتما وائل محمد نجار، ونجله براء.
ومن غزة، اعتقل جيش الاحتلال جميع الرجال داخل عمارة سكنية غرب خان يونس، واقتاد النساء والأطفال إلى مقر جمعية الهلال الأحمر، حيث احتجزهم داخله.
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