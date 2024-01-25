الدفاع المدني يحذر من ثلاثة منخفضات تتعمق تدريجيا بدءا من مساء اليوم

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- حذر جهاز الدفاع المدني المواطنين من ثلاثة منخفضات جوية متلاحقة تتعمق تدريجيا بدءا من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.

ودعا في بيان صادر عنه استنادا إلى بيانات الأرصاد الجوية الفلسطينية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، خاصة مع غزارة الأمطار المتوقعة وخطر تشكل السيول وتدني الرؤية الأفقية.

ونصح الدفاع المدني المواطنين بتفقد مصارف المياه وتنظيفها وتثبيت كل ما هو متطاير للتعامل مع شدة سرعة الرياح، واستخدام آمن لكل أنواع المدافئ داخل المنازل، وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وتقنين التنقل بالشوارع المفتوحة، وتفقد المركبات والسير بالسرعة المناسبة خوفا من التزحلق.

كما دعا القاطنين في الخيام والمضارب البدوية إلى اتخاذ كل إجراءات الوقاية للتعامل مع هذه الحالة الجوية، محذرا من الانهيارات جراء ضعف في الشوارع والجدران التي تعاني خللا في البنية التحتية.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي طارئ للجهات التالية: الدفاع المدني 102، والشرطة 100، والهلال الأحمر 101.