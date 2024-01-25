مسؤول إسرائيلي يحذر من إشعال انتفاضة ثالثة بالضفة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- حذر مسؤول عسكري إسرائيلي، من أن شخصيات داخل حكومة بنيامين نتنياهو، تسعى لإشعال انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية، عبر منع العمال الفلسطينيين من الدخول للعمل في إسرائيل، و"إسقاط السلطة في رام الله"، وفق تقرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نشرته اليوم الخميس.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، "إنه في الوقت الذي يعمل الجيش ضد البؤر التي وصفها بالإرهابية" في الضفة، هناك أصوات بالمؤسسة السياسية تقود باتجاه انتفاضة ثالثة، عبر دعوات لإسقاط السلطة الفلسطينية، ومنع جميع محاولات إعادة العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل".

وأضاف: "هم يقودون الأوضاع نحو انتفاضة ربما عن عمد".

وأوضحت الصحيفة، أن الجمود الذي تشهده منظومة اتخاذ القرارات بحكومة بنيامين نتنياهو، بشأن السماح بعودة العمال الفلسطينيين، وكذلك بشأن تعزيز وضع السلطة الفلسطينية "يُطيِّر النوم من أعين مصادر بالمؤسسة العسكرية، والتي تحذر من فوضى، ستتحول إلى اعتداءات، وربما تتطور إلى انتفاضة ثالثة".

وأضافت أنها تحدثت مع مصدر بالمؤسسة العسكرية، وأنه شن هجومًا حادًا بشكل استثنائي ضد السياسيين الذين يقفون وراء منع صدور قرارات في هذا الاتجاه، ناقلة عنه أن "هذه الشخصيات السياسية التحريضية والتي تطالب بإسقاط السلطة الفلسطينية وتصر على منع العمال الفلسطينيين، تقود الأوضاع إلى انتفاضة".

المصدر أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل بالضفة بوتيرة لم تحدث منذ عملية "الدرع الواقي" عام 2002، وأن جنود فرقة يهودا والسامرة "المسمى الإسرائيلي للضفة الغربية" يتنقلون بين مخيمات اللاجئين ويعتقلون مطلوبين ويصادرون أسلحة، وأن إجمالي عدد ساعات العمل المختلفة، لو جُمعَت، لبلغت ما يصل إلى 70 ساعة في مخيمات: جنين ونور الشمس وطولكرم.

وذكر أن تلك العمليات أدَّت إلى بدء حدوث تغيير إيجابي، إلا أن هناك مخاوف بالمؤسسة العسكرية من تراجع تلك العمليات في غضون بضعة أشهر، وتبدد نتائجها في ظل عدم حدوث أية مسيرة مع السلطة الفلسطينية.

وأوضح أن المؤسسة العسكرية حتى لا تطلب خطوات كبرى بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، إنما تريد من المستوى السياسي الحديث معها وعودة التعاون الأمني، والقيام بأمور صغيرة لتعزيز وضع السلطة.

وبيَّن أن منبع الخوف هو أن هناك زخما واضحا في الشارع الفلسطيني، بفعل التصريحات التي تصدر في إسرائيل، على شاكلة "السلطة لا تصلح أن تكون شريكًا".

ولفت إلى أن غياب القرارات بشأن دخول الفلسطينيين للعمل يقود للاتجاه ذاته، وسيؤدي إلى انفجار الأوضاع والتحول إلى اعتداءات قاتلة.



