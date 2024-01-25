تعرف على أبرز الأفلام الأجنبية المنتظرة في 2024 .. بينها جوكر

MENAFN - Amman Net) قد يفاجئك الكم الهائل من الأفلام المنتظرة في عام 2024، من تنوعها بين الدراما والخيال العلمي والرسوم المتحركة، إلى جانب صدور كثير من الأجزاء الجديدة لسلاسل أفلام محبوبة ونالت أصداء عالية.

يأتي في مقدمتها فيلم "كثيب 2" (Dune 2)، و"ديدبول 3" (Deadpool 3)، و"فيريوسا" (Furiosa: A Mad Max Saga)، و"جوكر: ذهان مشترك" (Joker: Folie à Deux)، و"صائدو الأشباح: الإمبراطورية المجمدة" (Ghostbusters: Frozen Empire)، وفيلم "مكان هادئ: اليوم الأول" (A Quiet Place: Day One).

ويرى بعض النقاد أن عام 2024 سيكون أفضل سينمائي في الآونة الأخير. فيما يلي، نستعرض أبرز الأعمال المنتظرة:

"ميكي 17": إثارة ذهنية مذهلة

بعد تحفته الأخيرة "باراسايت" (Parasite) الذي هيمن على جوائز الأوسكار في 2019، صار المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون هو من أهم صانعي السينما الذي ينتظر الجمهور جديدهم، وها هو يعود بفيلم "ميكي 17" (Mickey 17) هذا العام وهو من تأليفه وإخراجه.

الفيلم ينتمي إلى فئة الخيال العلمي، وهو من بطولة روبرت باتينسون، ومارك رافالو، وتوني كوليت، وناعومي آكي، وستيفن يون. أما قصة "ميكي 17′′، فمقتبسة عن رواية بالاسم نفسه صدرت في عام 2022، وكتبها إدوارد آشتون، تحكي عن رجل كلما مات جرى استنساخه، وحين يُولد مرة أخرى يأتي مُحملا بذكريات ماضيه كاملة.

جدير بالذكر أن العمل من الأفلام الواعدة لهذا العام، ليس فقط لفكرته أو جاذبية صانعه، وإنما لمشاركة مجموعة من المميزين سبق لهم الترشّح للأوسكار في بطولته، من بينهم مدير التصوير داريوس خوندجي، ومصممة الإنتاج فيونا كرومبي، والمونتير يانغ جين مو، بالإضافة إلى مؤلف الموسيقى التصويرية الذي سبق وترشّح لجائزة الإيمي جونغ جاي-إيل.

في حب بوب مارلي

ينتمي فيلم "بوب مارلي: حب واحد" (Bob Marley: One Love) إلى فئة الدراما الموسيقية والسيرة الذاتية، وهو من بطولة كينغسلي بن أدير، ولاشانا لينش، وجيمس نورتون.

يحكي العمل قصة مغني الريغي الجامايكي بوب مارلي، والذي يعد أحد أيقونات الموسيقى التي أثّرت بأجيال متتالية بسبب رحلته الشخصية والفنية الثرية والموسيقى الثورية التي قدمها على مدار سنوات، وضع فيها كثيرا من روحه خاصة، ناهيك عن تأليفه للكلمات وتلحينها وغنائها كل في آن واحد.

غاغا تنضم إلى جوكر

بعد تحقيق فيلم "جوكر" إيرادات قاربت من 1.1 مليار دولار، وفوزه بأهم الجوائز العالمية قبل 3 سنوات -من بينهم أوسكار، وغولدن غلوب، وبافتا البريطانية، وجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي- ووصوله إلى المرتبة 81 ضمن قائمة موقع "آي إم دي بي" الفني لأفضل 250 فيلما في تاريخ السينما العالمية، يعود المخرج والكاتب تود فيليبس لتقديم جزء جديد بعنوان "جوكر: ذهان مشترك" (Joker: Folie à Deux).

الجزء الجديد بطولة النجم الأميركي خواكين فينيكس، وتنضم له هذه المرة ليدي غاغا التي تؤدي دور "هارلي كوين" الذي سبق وقدمته مارغوت روبي بسلسلة أفلام "الفرقة الانتحارية" (The Suicide Squad) في عامي 2016 و2021.

في هذا الجزء ينجح آرثر فليك في الهروب من المصحة النفسية، ويعود من جديد إلى مدينة غوثام القاتمة التي تُبرز أسوأ ما فيه، وتُسبب تآكله من الداخل، قبل أن يتقاطع طريقه مع هارلي كوين، مما يزيد من فداحة المأساة، وينتج عنه كثيرا من الأحداث غير المتوقعة، التي قد لا يُحمد عقباها.

موفاسا ضد سكار

أما محبو الرسوم المتحركة، فيبدو 2024 عاما مثاليا للأجزاء الجديدة من أفلام سبق وحققت نجاحا هائلا سواء فني أو تجاري، إذ نشهد الجزء الثاني من الفيلم الحائز على الأوسكار والمصنف 168 ضمن قائمة "آي إم دي بي" الفني "إنسايد آوت" (Inside Out 2)، والجزء الرابع من إحدى السلاسل الأكثر ربحا على الإطلاق "أنا الحقير" (Despicable Me)، وكذلك الجزء الرابع من سلسلة "كونغ فو باندا" (Kung Fu Panda 4).

ولهواة النسخ الحية المستندة إلى رسوم متحركة كلاسيكية شهيرة، تقدم ديزني "موفاسا: الأسد الملك" (Mufasa: The Lion King) الذي يستعرض العلاقة بين الشقيقين موفاسا وسكار والدراما الخفية التي أدت إلى الانتهاء بأحدهما على مقعد الزعامة، والآخر في خانة الحنق الشديد.

يذكر أن ديزني سبق وقدمت نسخة حية من فيلم "الأسد الملك" في 2019 حققت أرباحا قاربت من 1.6 مليار دولار، فهل يحقق الفيلم الجديد النجاح نفسه أم يتفوق على النسخة القديمة كونه سيقدم نظرة إلى التاريخ القديم للشخصيات ولمحة عن أحداث ومحاور للحكاية لم نرها من قبل؟.