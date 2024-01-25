المياه: الهطولات ترفع الموسم المطري إلى 44,5% من المعدل السنوي

(MENAFN
- Amman Net) قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الخميس 25/1/2024
الى ما نسبته 44,5%
وان التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع الى 105,6
مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 36,6% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ، وان اعلى كمية هطول سجلت في عجلون / رأس منيف
خلال 24 ساعة بلغت 16,7 ملم .
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