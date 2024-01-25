Thursday, 25 January 2024 02:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المياه: الهطولات ترفع الموسم المطري إلى 44,5% من المعدل السنوي

1/25/2024 5:11:12 AM
(MENAFN- Amman Net) قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الخميس 25/1/2024
الى ما نسبته 44,5%
وان التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع الى 105,6
مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 36,6% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ، وان اعلى كمية هطول سجلت في عجلون / رأس منيف
خلال 24 ساعة بلغت 16,7 ملم .

MENAFN25012024000209011053ID1107767233

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث