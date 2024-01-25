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اعلان صادر عن الجامعة الهاشمية

1/25/2024 5:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت الجامعة الهاشمية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحات التالية أسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية في مبنى الجامعة الأحد القادم .

واكدت الجامعة ان على المرشحات اصطحاب البطاقة الشخصية الصادرة عن الاحوال المدنية سارية المفعول مؤكدة ان كل من تتخلف عن الحضور تعتبر مستنكفة




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