اعلان صادر عن الجامعة الهاشمية
التاريخ
1/25/2024 5:10:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت الجامعة الهاشمية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحات التالية أسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية في مبنى الجامعة الأحد القادم .
واكدت الجامعة ان على المرشحات اصطحاب البطاقة الشخصية الصادرة عن الاحوال المدنية سارية المفعول مؤكدة ان كل من تتخلف عن الحضور تعتبر مستنكفة
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