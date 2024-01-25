الدولار يستقر ترقباً لبيانات اميركية وقرار المركزي الأوروبي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر الدولار على نطاق واسع قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، خلال تعاملات الخميس، إذ يترقب المتعاملون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركية وبيانات أخرى هذا الأسبوع بحثا عن أدلة حول الاتجاه الذي قد تتجه إليه أسعار الفائدة.



في الوقت نفسه شهد اليورو بعض التراجع قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.06 بالمئة إلى 103.35، وهو ليس بعيدا عن أعلى مستوى في 6 أسابيع عند 103.82 الذي لامسه الثلاثاء.



ويعزز المتعاملون مراكزهم قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل.

