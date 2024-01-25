الدولار يستقر ترقباً لبيانات اميركية وقرار المركزي الأوروبي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر الدولار على نطاق واسع قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، خلال تعاملات الخميس، إذ يترقب المتعاملون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركية وبيانات أخرى هذا الأسبوع بحثا عن أدلة حول الاتجاه الذي قد تتجه إليه أسعار الفائدة.
في الوقت نفسه شهد اليورو بعض التراجع قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.06 بالمئة إلى 103.35، وهو ليس بعيدا عن أعلى مستوى في 6 أسابيع عند 103.82 الذي لامسه الثلاثاء.
ويعزز المتعاملون مراكزهم قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل.
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