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المصفاة: تعبئة ما يقارب 345 ألف اسطوانة غاز خلال 4 أيام

1/25/2024 5:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي لشركة مصفاة البترول الأردنية حيدر البشايرة، إنه تم تعبئة 344881 اسطوانة غاز، منذ يوم الأحد الماضي وحتى يوم أمس الأربعاء، في محطات تعبئة الغاز الثلاثة، في عمان والزرقاء واربد.
وبيّن البشايرة لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم يوم أمس الأربعاء، تعبئة أكبر كمية من الاسطوانات، وصلت إلى 108223 اسطوانة، فيما تم تعبئة 89710 اسطوانة يوم أول أمس الثلاثاء.
وأضاف أنه تم تعبئة 74028 اسطوانة يوم الاثنين، و 72920 اسطوانة يوم الأحد الماضي
وأشار البشايرة إلى أن محطات التعبئة الثلاثة تعمل بجاهزية كاملة وقادرة على تلبية طلبات السوق من الغاز، خاصة مع استمرار الأجواء الباردة التي تؤثر على المملكة.




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