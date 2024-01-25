دراسة تكشف فوائد السباحة في ماء بارد خلال سن اليأس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت دراسة جديدة أن النساء في مرحلة انقطاع الطمث، واللاتي يسبحن بانتظام في الماء البارد، أبلغن عن تحسن كبير في حالتهن الجسدية والعقلية.واستطلع فريق البحث في جامعة لندن كوليدج آراء 1114 امرأة، 785 منهن يعانين من انقطاع الطمث، لفحص آثار السباحة في الماء البارد على الصحة.



وأظهرت النتائج أن النساء بعد انقطاع الطمث شهدن تحسناً ملحوظاً في القلق (كما أفادت 46.9% من النساء)، وتقلب المزاج (34.5%)، وانخفاض الحالة المزاجية (31.1%)، والهبات الساخنة (30.3%) نتيجة السباحة في الماء البارد.



ووفق "مديكال إكسبريس"، قامت غالبية النساء المشاركات في الدراسة (63.3%) بالسباحة خصوصاً لتخفيف الأعراض.



وفي الاستطلاع، قالت بعض النساء إنهن وجدن أن الماء البارد "يخفف التوتر والقلق بشكل فوري"، ووصفن النشاط بأنه "شفاء".



وقالت الدكتورة جويس هاربر المشرفة على البحث: "لقد وجد سابقاً أن الماء البارد يحسن الحالة المزاجية ويقلل التوتر لدى السباحين في الهواء الطلق، وقد تم استخدام حمامات الثلج منذ فترة طويلة لمساعدة الرياضيين على إصلاح العضلات واستعادتها".



وتدعم الدراسة هذه الادعاءات، وفي الوقت نفسه تسلط الأدلة المتناقلة الضوء أيضاً على كيفية استخدام النساء لهذا النشاط لتخفيف الأعراض الجسدية، مثل الهبات الساخنة والأوجاع والآلام.

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