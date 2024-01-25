الاحتلال يهدم منشأة زراعية جنوب قلقيلية

الاحتلال يهدم منشأة زراعية جنوب قلقيلية
التاريخ
1/25/2024 5:10:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منشأة زراعية في قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من القرية، وهدمت منشأة زراعية مساحتها أكثر من دونمين، تعود للشقيقين "محمد وحسن" نبيل حنون، بحجة البناء دون ترخيص.
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