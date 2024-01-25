سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية في غرب وجنوب خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية أن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والثقيلة مع جنود وآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غرب وجنوب خان يونس.
وقال مراسل الجزيرة إن المقاومة الفلسطينية أطلقت دفعة صاروخية باتجاه بلدات ومواقع إسرائيلية، وأوضح أن صفارات الإنذار دوّت في نتيف هعسرا بغلاف غزة الشمالي.
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