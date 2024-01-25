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سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية في غرب وجنوب خان يونس

1/25/2024 5:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية أن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والثقيلة مع جنود وآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غرب وجنوب خان يونس.


وقال مراسل الجزيرة إن المقاومة الفلسطينية أطلقت دفعة صاروخية باتجاه بلدات ومواقع إسرائيلية، وأوضح أن صفارات الإنذار دوّت في نتيف هعسرا بغلاف غزة الشمالي.


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