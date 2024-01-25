هزة أرضية تضرب جنوب العراق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة النقل العراقية اليوم الخميس، بتسجيل هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في محافظة البصرة، جنوب البلاد.وقالت الوزارة في بيان لها، إن "المراصد الزلزالية في وزارة النقل سجلت صباح اليوم هزة أرضية بقوة مقدارها 4.4 درجات في محافظة البصرة.

ولفتت الوزارة إلى أن "بعض السكان شعروا بالهزة الأرضية لكنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية".



وعادة ما تشهد المناطق الحدودية بين العراق وإيران في محافظتي البصرة وميسان هزات أرضية بدرجات متفاوتة بين الحين والآخر.

RT