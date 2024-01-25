Thursday, 25 January 2024 02:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كركي يطلق اسم 7 اكتوبر على مطعمه في المزار

1/25/2024 5:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اطلق مواطن في محافظة الكرك اسم "7 أكتوبر" على مطعمه في المزار الجنوبي نسبة الى معركة طوفان الأقصى.
لاقى اسم المطعم تفاعلاً كبيراً في المجتمع المحلي ومنصات التواصل، حيث عبّر النشطاء عن إعجابهم بالاسم وترابطهم مع القضية الفلسطينية.

وتداول النشطاء مقطع فيديو يظهر لحظة افتتاح المطعم.

MENAFN25012024000208011052ID1107767224

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث