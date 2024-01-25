كركي يطلق اسم 7 اكتوبر على مطعمه في المزار
التاريخ
1/25/2024 5:10:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
اطلق مواطن في محافظة الكرك اسم "7 أكتوبر" على مطعمه في المزار الجنوبي نسبة الى معركة طوفان الأقصى.
لاقى اسم المطعم تفاعلاً كبيراً في المجتمع المحلي ومنصات التواصل، حيث عبّر النشطاء عن إعجابهم بالاسم وترابطهم مع القضية الفلسطينية.
وتداول النشطاء مقطع فيديو يظهر لحظة افتتاح المطعم.
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