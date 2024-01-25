Thursday, 25 January 2024 02:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش حالة حقوق الإنسان في الأردن

1/25/2024 5:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الخميس، جلسة لمناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل حول حالة حقوق الإنسان في الأردن.


وعرض الوفد الأردني تقريرا يبين المنجزات على الصعيد الوطني بخصوص منظومة حقوق الإنسان.


وقال ممثل الأردن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وليد عبيدات، إن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح، انطلاقا من ثوابت الدولة الأردنية القائمة على المبادئ الإسلامية والقومية والإنسانية التي تهدف إلى رفع شأن الإنسان، وصون كرامته، وحفظ كيانه، وتأكيد حقه في الحياة الكريمة والحرية والمساواة.


وأضاف أن الإرادة السياسية في الأردن أسهمت بتوفير مظلة مكنت كافة المعنيين بحقوق الإنسان للنهوض بهذه الحقوق وتفعيلها بما يخدم المنظومة بجوانبها المختلفة على الرغم من التحديات التي يواجهها الأردن.


وأشار عبيدات إلى أن المملكة تتجاوب مع طلبات المقررين الخواص لمجلس حقوق الإنسان من خلال تقديم معلومات حول استفساراتهم بخصوص قضايا حقوق الإنسان في الأردن.

MENAFN25012024000208011052ID1107767223

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث