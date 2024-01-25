مجلس حقوق الإنسان في جنيف يناقش حالة حقوق الإنسان في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الخميس، جلسة لمناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل حول حالة حقوق الإنسان في الأردن.



وعرض الوفد الأردني تقريرا يبين المنجزات على الصعيد الوطني بخصوص منظومة حقوق الإنسان.



وقال ممثل الأردن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وليد عبيدات، إن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح، انطلاقا من ثوابت الدولة الأردنية القائمة على المبادئ الإسلامية والقومية والإنسانية التي تهدف إلى رفع شأن الإنسان، وصون كرامته، وحفظ كيانه، وتأكيد حقه في الحياة الكريمة والحرية والمساواة.



وأضاف أن الإرادة السياسية في الأردن أسهمت بتوفير مظلة مكنت كافة المعنيين بحقوق الإنسان للنهوض بهذه الحقوق وتفعيلها بما يخدم المنظومة بجوانبها المختلفة على الرغم من التحديات التي يواجهها الأردن.



وأشار عبيدات إلى أن المملكة تتجاوب مع طلبات المقررين الخواص لمجلس حقوق الإنسان من خلال تقديم معلومات حول استفساراتهم بخصوص قضايا حقوق الإنسان في الأردن.

