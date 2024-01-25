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القسام: استهدفنا دبابتين إسرائيليتين غرب خان يونس

1/25/2024 5:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.


أتى ذلك بعد أن أكد مراسل الجزيرة وقوع اشتباكات وقصف عنيف للمدفعية الإسرائيلية على مناطق وسط وغرب خان يونس، وسط استمرار المعارك الضارية منذ أيام.


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