القسام: استهدفنا دبابتين إسرائيليتين غرب خان يونس

القسام: استهدفنا دبابتين إسرائيليتين غرب خان يونس
التاريخ
1/25/2024 5:10:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
أتى ذلك بعد أن أكد مراسل الجزيرة وقوع اشتباكات وقصف عنيف للمدفعية الإسرائيلية على مناطق وسط وغرب خان يونس، وسط استمرار المعارك الضارية منذ أيام.
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