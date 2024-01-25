أمنيون إسرائيليون يحذّرون: سياسيونا قد يتسببون بانتفاضة ثالثة في الضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مسؤولين أمنيين إسرائيليين حذّروا من أن القادة السياسيين قد يتسببون في "انتفاضة ثالثة"، بالضفة الغربية؛ بسبب قرار منع الفلسطينيين من دخول إسرائيل للعمل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني قوله "السياسيون أنفسهم الذين يحرّضون ويطالبون بحلّ السلطة الفلسطينية، ويصرّون على منع العمال الفلسطينيين من دخول البلاد، يقودون عن عدم عِلم، وربما عن قصد إلى انتفاضة ثالثة".
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