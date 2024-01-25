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أمنيون إسرائيليون يحذّرون: سياسيونا قد يتسببون بانتفاضة ثالثة في الضفة

1/25/2024 5:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مسؤولين أمنيين إسرائيليين حذّروا من أن القادة السياسيين قد يتسببون في "انتفاضة ثالثة"، بالضفة الغربية؛ بسبب قرار منع الفلسطينيين من دخول إسرائيل للعمل.


ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني قوله "السياسيون أنفسهم الذين يحرّضون ويطالبون بحلّ السلطة الفلسطينية، ويصرّون على منع العمال الفلسطينيين من دخول البلاد، يقودون عن عدم عِلم، وربما عن قصد إلى انتفاضة ثالثة".


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