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عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نشر تسريبات من لقائنا مع نتنياهو جريمة

1/25/2024 5:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة، إن نشر تسريبات من لقائنا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما هاجم قطر جريمة ويعرض الأسرى للخطر.
وأضافت أن سماح الرقابة العسكرية بنشر التسريبات خطير جداً، وعلى الكابينت منع ذلك فوراً.
وأكد أن المصدر الوحيد للتسجيل والتسريب هو مكتب نتنياهو والمقربون منه.
واستنكرت الخارجية القطرية بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الوساطة القطرية.


واتهم المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، نتنياهو بعرقلة الوساطة القطرية لأسباب سياسية.


وقال الأنصاري في تدوينة على حسابه بمنصة (إكس): "في حال أثبتت صحة التصريحات، فهي غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة.

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