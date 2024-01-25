الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي يُمكّن إسرائيل من تحويل غزة لمنطقة لا تصلح للحياة البشرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يثبت فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية، وتوفير الحد الأدنى من المساعدات والاحتياجات.



وأضافت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها، اليوم الخميس، أن المجتمع الدولي يُعيد إنتاج فشله في حماية المدنيين، ويستهلك ذلك بمواقف وصيغ ومطالبات لا تجد آذاناً إسرائيلية صاغية، بما يعني فشله في تطبيق القانون الدولي وحمايته، وتشريع منطق القوة العسكرية بديلاً لمنطق القانون والحلول السياسية للصراع.



وأشارت إلى أن دولة الاحتلال لم تلتزم ولم تستمع إلى إية مطالبة دولية أو أممية تخص حماية المدنيين منذ بدء إبادتها للشعب الفلسطيني، فهي تواصل استباحتها غير المسبوقة للشعب في قطاع غزة، وترتكب المزيد من المجازر الجماعية بحقهم بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.



وتابعت الوزارة أن جرائم الاحتلال تتواصل وسط غياب المجتمع الدولي وكأنه غير موجود، ولم يصدر أي قرارات أو مطالبات لوقف جميع أشكال الإبادة بحق المدنيين.

