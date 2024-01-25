الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي يُمكّن إسرائيل من تحويل غزة لمنطقة لا تصلح للحياة البشرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يثبت فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية، وتوفير الحد الأدنى من المساعدات والاحتياجات.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها، اليوم الخميس، أن المجتمع الدولي يُعيد إنتاج فشله في حماية المدنيين، ويستهلك ذلك بمواقف وصيغ ومطالبات لا تجد آذاناً إسرائيلية صاغية، بما يعني فشله في تطبيق القانون الدولي وحمايته، وتشريع منطق القوة العسكرية بديلاً لمنطق القانون والحلول السياسية للصراع.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال لم تلتزم ولم تستمع إلى إية مطالبة دولية أو أممية تخص حماية المدنيين منذ بدء إبادتها للشعب الفلسطيني، فهي تواصل استباحتها غير المسبوقة للشعب في قطاع غزة، وترتكب المزيد من المجازر الجماعية بحقهم بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.
وتابعت الوزارة أن جرائم الاحتلال تتواصل وسط غياب المجتمع الدولي وكأنه غير موجود، ولم يصدر أي قرارات أو مطالبات لوقف جميع أشكال الإبادة بحق المدنيين.
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