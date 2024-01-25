تلبية لتنامي الطلب من قبل العملاء: نيسان باثفايندر تعود إلى صالات عرض "المسعود للسيارات"

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت شركة "المسعود للسيارات"، الموزع الحصري لسيارات "نيسان" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن عودة سيارة "نيسان باثفايندر" إلى صالات عرضها في إمارة أبوظبي. تعتبر هذه السيارة من الأكثر تفضيلاً لدى العائلات، وتتميز بتصميمها الفريد الذي يلبي مجموعة متنوعة من احتياجات العملاء، بدءاً من مغامراتهم البرية وصولاً إلى رحلات التنقل اليومي.
جهزت نيسان باثفايندر، المعروفة بمزايا الراحة وتعددية الاستخدام، بمحرك فائق من طراز V6 وبسعة 3.5 لتر، ما يوفر كفاءة استثنائية في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى ضمان تجربة قيادة اقتصادية مثالية لأكبر شريحة ممكنة من العملاء. صممت المقصورة الداخلية الفسيحة للسيارة على نحو مبتكر لتعزيز راحة الركاب، وتتوفر بخيارات المقاعد من القماش أو الجلد، بينما يتميز التصميم الخارجي بعجلات معدنية ومصابيح أمامية LED وقضبان على السقف، ما يعزز أناقة التصميم ومزاياه العملية.
وترتقي بعض المزايا بجاذبية السيارة الإضافية ومن ضمنها ميزات السلامة، بما في ذلك أجهزة استشعار وقوف السيارات والوسائد الهوائية المتقدمة ونظام مراقبة الضغط. وتعتبر نيسان باثفايندر خيار مثالي للعائلات، إذ توفر تجربة قيادة آمنة وموثوقة. وسيستفيد العملاء الذين سيقتنون السيارة من صالات عرض "المسعود للسيارات" من خيارات التمويل ابتداء من ألفين و559 درهماً إماراتياً شهرياً، مع ضمان لمدة 5 سنوات.
وعلَق بشير جميّل، مدير المبيعات والتسويق في شركة "المسعود للسيارات"، قائلاً: "يسعدنا إعادة نيسان باثفايندر إلى صالات عرضنا بناء على الطلب المتزايد من قبل العملاء. وتؤكد هذه العودة، الشعبية الاستثنائية التي تكتسبها هذه السيارة في مجتمع أبوظبي، إذ تعتبر بمثابة مركبة تشكل جزءاً لا يتجزأ من القصص والمغامرات العائلية لركابها ومقتنيها. ونتشرف بتوفير سيارة متعددة الاستخدامات لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا."
لطالما اعتبرت نيسان باثفايندر بمثابة رمز للمرونة والتنوع منذ طرحها عام 1987 في الشرق الأوسط. وتطورت هذه السيارة الرياضية الأيقونية متعددة الاستخدامات عبر خمسة أجيال، يتكيف كل منها على نحو مثالي مع الاحتياجات الفريدة للمنطقة. تلبي نيسان باثفايندر متطلبات عملائها بشكل مستمر، بدءاً من الجيل الأول المتميز بقوته، والذي يحظى بشعبية استثنائية لدى عشاق الطرق الوعرة، وصولاً إلى الجيل الخامس، الأحدث على الإطلاق، والذي يمزج بين التراث والتكنولوجيا الحديثة. وتعد شعبيتها شهادة على التزام نيسان بالابتكار والتطبيق العملي وفهم الاحتياجات الخاصة للعملاء. واليوم، تحافظ نيسان باثفايندر على مكانتها كخيار مفضل للعائلات والمغامرين على حد سواء، مجسدة روح الاستكشاف والرقي.
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